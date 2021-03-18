Первый заместитель главы администрации Саратова Сергей Грачев в комментариях информационному порталу «Новости Саратова» рассказал о временном прекращении работы трех трамвайных маршрутов.

На время строительства линии скоростного трамвая в Саратове не будут ходить трамваи маршрутов №3, 4 и 6. Власти города сейчас работают над решением проблемы и поиском альтернативных способов перевозки пассажиров.

— По подсчетам СГЭТ за 2020 год средний ежедневный пассажиропоток на трамвайном маршруте № 3 составил 16,5 тысячи человек. Поэтому на время работ по маршруту следования трамваев № 3, 4, 6 будут дополнительно запущены автобусы средней и большой вместимости. Также будет увеличен выпуск на маршруты троллейбусов Ленинского депо для частичной компенсации перевозки пассажиров на общем участке пути. Прорабатывается вопрос с ОАО «РЖД» по увеличению выпуска электропоездов городского и пригородного сообщения, — говорит Сергей Грачев.