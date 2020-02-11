Еще одного жителя Саратовской области проверяли на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба регионального управления Роспоребнадзора.

В течение января и начала февраля это уже пятый житель Саратова, который был вынужден сдавать кровь на анализ на коронавирус. К счастью, у все пятерых пациентов результаты исследования крови оказались отрицательными.

Напомним, сразу после новогодних праздников в китайском городе-побратиме Саратова — Ухане вспыхнула эпидемия ранее неизвестного науки вирусного заболевания. Это заставило многие страны прекратить транспортное сообщение с Китаем, и тщательно проверять всех, кто посещал в ближайшее время Юго-Восточную Азию.

В Саратове первую, кого заставили сдать анализы на новый вирус, стала студентка Саратовской консерватории из КНР, которая ездили на каникулы домой. Следом анализы сдавали жительница Энгельса и мужчина из Балакова, которые ездили по туристической путевке в Индию. Сегодня стало известно, что всего на заболевание обследовано пять жителей Саратовской области.

Кроме того, на двухнедельный карантин помещаются студенты консерватории, прибывшие в наш город из Китая.