Сеть ресторанов «Макдональдс» в настоящее время продолжает свою работу в Саратовской области.

В деятельности американской сети фаст-фуда в Саратове пока никаких изменений нет.

Посетители обслуживаются как обычно, меню и цены прежние.

Сеть KFC также функционирует в Саратове в прежнем режиме.

Напомним, ранее руководство «Макдональдса» заявило, что деятельность всех кафе этой сети будет временно приостановлена в России с сохранением заработной платы сотрудников. Причина — санкции против России из-за специальной операции на Украине.