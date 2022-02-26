ЕС, США и Великобритания ввели санкции в отношении президента России.

Сначала это сделали в Соединенном Королевстве. Затем — в Европейском Союзе, а следом — в Соединенных Штатах Америки.

При этом уточняется, что в указанные страны Владимир Путин сможет въехать, а вот его счета будут заморожены.

На эту реплику в Кремле ответили, что у Путина нет счетов за границей.

Такие же санкции введены и в отношении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

В «черный список» Евросоюза попали и премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, глава МВД Владимир Колокольцев и другие государственные деятели страны.

На такие меры Запад пошёл из-за военной операции РФ на территории Украины.