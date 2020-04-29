В Саратовской области продолжается сан обработка многоквартирных домов в целях профилактики распространения новый коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 29 апреля, сообщила пресс-служба ГЖИ.

За сегодняшний день были обработаны 98 процентов домов в 35 районах области, в том числе в Саратове.

Кроме того, недобросовестным управляющим компаниям продолжают направлять предостережение за невыполнение уборки мест общего пользования в многоквартирных домах. Только за сегодня было выдано 54 таких документа, а 18 предостережений уже исполнено управляющими организациями.