Сейчас саперы и кинологи ищут взрывные устройства в лицее №107 и в предуниверсарии в Саратове. Об этом информационному порталу «Новости Саратова» рассказал источник в правоохранительных органах.

Около 40 минут назад в дежурную часть полиции поступил анонимный звонок о заложенных в этих школах взрывных устройствах. На место выехали сотрудник и оперативных служб, которые эвакуировали из учебных заведений учеников и персонал и перекрыли улицы рядом с лицеями.

Саперы Росгвардии вместе с кинологами приступили к поиску предполагаемых мин.