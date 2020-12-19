Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о том, что Саратов бесплатно получит 30 трамваев из Москвы. Видеозапись его обращения опубликована в группе его сторонников в соцсети Instagram.

Сотрудники СГЭТ выберут самые лучшие вагоны.

Федеральный политик отметил, что региону и городу также необходимо участвовать в лизинговых программах для обновления подвижного состава.

Отметим, что 80 процентов трамваев на СГЭТ эксплуатируются свыше 20 лет, у них максимальный процент износа, нужна замена.