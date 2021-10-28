Домой Рубрики Новости Саратова Саратов и Энгельс сфотографировали из космоса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Саратов и Энгельс сфотографировали из космоса По Новости Саратова - 28.10.2021 92 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В соцсетях появились снимки Саратова и Энгельса из космоса — при свете дня. Это их особенность, ведь обычно города фотографируют ночью. Снимки выполнил Олег Артемьев. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Областная дума поставила рекорд по продолжительности заседания Зарегистрировано 510 новых случаев коронавируса в Саратовской области Сбившему двух пешеходов пьяному саратовцу грозит до 15 лет тюрьмы ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Эксперт ПИУ РАНХиГС рассказала, как защитить свои доходы в период инфляции Новости Саратова - 28.10.2021 0 Вопрос о том, как защитить собственный капитал в период инфляции, не сходит с повестки дня уже пару десятилетий. Заведующий кафедрой финансов, кредита и налогообложения... Областная дума поставила рекорд по продолжительности заседания 28.10.2021 Зарегистрировано 510 новых случаев коронавируса в Саратовской области 28.10.2021 Сбившему двух пешеходов пьяному саратовцу грозит до 15 лет тюрьмы 28.10.2021 Девушка вынесла из квартиры пенсионера два телефона и телевизор в Саратове 28.10.2021