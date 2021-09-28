Саратов готов к подачи тепла на 99 процентов. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Павел Мигачев на селекторном совещании по поводу начала отопительного сезона.

Саратов открыл отопительный сезон одним из последних. Все лечебные учреждения с круглосуточным нахождением людей уже подключены к подаче тепла. Поликлиники подключены не в полном объеме. Также на территории региона отапливаются 93 процента детских садов и школ.

По словам Павла Мигачева, 3211 теплоисточников готовы к отопительному сезона на 99 процентов.