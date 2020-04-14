Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Саратовской области, сообщает ГУ МЧС.

Ожидается усиление южного ветра до 16-21 метров в секунду, возможна гроза и кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +2…+7°, при прояснении до -3°, днем 15 апреля до +15…+20°, в Правобережье местами +7…+12°.

Специалисты просят соблюдать меры личной безопасности: убрать вещи с открытых балконов и лоджий, по возможности перепарковать машину вдали от деревьев.

На улице держаться поодаль от остановок, рекламных щитов, ветхих или опасно свисающих конструкций, а также от линий электропередач и не оставлять детей без присмотра.