В областном центре появились мусорные контейнеры нового поколения.

Как сообщили в городской администрации, первые 9 баков для мусора в виде шкафов с закрывающимися дверями и окошками для мусора уже установлены в центре города на улице Григорьева, 28 и улице Гоголя, 23, 49, 61, 89. Уточняется, что место установки новинок выбрано неспроста: здесь «перенос контейнерных площадок не представляется возможным», — уточнили в мэрии.

Такие же баки до конца года появятся еще в 49-ти местах в центральных районах города.

Станет ли чище после установки таких мусорок в Саратове, покажет время.