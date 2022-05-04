Подведены итоги рейтинга качества жизни российских городов в первом квартале 2022 года.

Положение Саратова практически не изменилось: он находится на 67-месте (за 2021 год — 70-я строчка рейтинга), — следует из результатов исследования Финансового университета при правительстве РФ.

Напомним, рейтинг качества жизни составляется на основе мнений россиян о различных сторонах их жизни в городах с населением более 250 тысяч человек.

В Саратове за первый квартал текущего года снизились потребительская активность населения и самооценка уровня дохода. А также вырос уровень тревожности общественных настроений, упала оценка работы системы здравоохранения.

В то же время поднялась оценка состояния экологии и качества работы дорожного хозяйства.

Выше всех качество жизни традиционно в таких крупных российских городах, как Москва, Санкт-Петербург и Грозный.