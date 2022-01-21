Сегодня, 21 января, территории областного центра чистили от снега и наледи 582 единицы техники и 5518 рабочих. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, в уборке дорог, тротуаров и пешеходных зон было задействовано 282 единицы техники.

Дворовые территории убирали 1724 дворника и 118 машин.

На расчистке объектов социальной сферы работали 125 единиц техники и 796 технических сотрудников.

В уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, принимали участие 57 машин спецтехники и 2759 человек.

В ночь на субботу коммунальные службы продолжать чистить город от снега. Планируется, что на уборку Саратова выйдут 324 единицы спецтехники.