Глава Саратова Михаил Исаев озвучил на заседании оперштаба — днём в работах по уборке города планируется задействовать 6177 дворников и 759 единиц различной техники.

Так, уборкой дорог и тротуаров занимается 317 спецмашин, управляющие многоквартирными домами организации привлекли к очистке дворов и крыш 1886 дворников и 112 единиц техники, торговые и промышленные предприятия убирают прилегающие территории при помощи 3261 рабочего и 166 спецмашин, муниципальные объекты соцсферы расчищают 888 технических работников и 164 единицы техники различной габаритности.

Весь общественный транспорт вышел на линии. Расчистку маршрутов трамваев 5 и 7 планируется завершить в течение часа. За вчерашний день произошло 8 обрывов контактной сети из-за непогоды.