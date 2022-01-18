Сегодня, 18 января, в мероприятиях по расчистке Саратова от снега приняли участие 802 единицы техники и 5952 рабочих. В уборке городских дорог и тротуаров были задействованы 326 спецмашин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Территории школ, детских садов, спортивных и культурных учреждений чистили от снега 178 единиц техники разной габаритности и 866 технических работников.

Во дворах многоквартирных домов работали 151 машина и 1741 дворников. Территории, прилегающие к объектам торговли и иным организациям, убирали 147 единиц спецтехники и 3140 человек.