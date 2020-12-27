Коммунальные службы Саратова всю ночь боролись с последствиями снегопада, рассказал на своей странице в социальной сети глава города Михаил Исаев.

По словам градоначальника на расчистку улиц вышло 253 единицы техники и около 200 работников служба благоустройства.

— Основные магистрали убраны, сейчас необходимо сделать упор на дворовые и прилегающие территории. Главам районных администраций необходимо во взаимодействии с управляющими организациями, а также предприятиями и учреждениями проработать данный вопрос и обеспечить расчистку, — пишет мэр Саратова.