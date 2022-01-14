Инспекторы выяснили, что в уборке Саратова задействовано больше рабочих и техники, чем было заявлено ранее. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Так, 284 единицы специальной техники очищают улицы во всех районах города. В мероприятиях по очистке дворовых территорий задействовано 1776 дворников и 185 спецмашин.

Территории школ, детских садов, спортивных и культурных учреждений убирает 1056 технических работников с помощью

207 единиц техники. Торговые и промышленные предприятия очищают 243 спецмашины и 3883 дворника.

Всего по Саратову инспекторы насчитали 943 спецмашины и 6999 рабочих.