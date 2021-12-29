Сегодня, 29 декабря, продолжаются мероприятия по расчистке городских

улиц от снега и наледи. Об этом сообщает администрация Саратова.

За минувшие сутки коммунальные службы вывезли еще порядка 5 тысяч кубометров снега израсходовано более 500 тонн противогололедных материалов.

Чистят улицы 190 единиц муниципальной техники и 216 рабочих. Особенно много внимания уделяют пешеходным зонам, тротуарам, остановкам общественного транспорта, подходам к объектам соцсферы.

Наряду с уборкой ведется обработка улиц антигололедными смесями.