Ночью в уборке снега на территории областного центра были задействованы 294 спецмашины.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Саратова, снегоуборочные работы в областном центре продолжаются.

Сегодня, 15 февраля, к очистке улиц, дворов и общественных пространств привлечено 5917 рабочих и 619 единиц техники:

⁃ дороги федерального, регионального и местного значения убирают 288 единиц техники;

⁃ дворовые территории очищают 1702 дворника и 107 спецмашин;

⁃ объекты социальной сферы расчищают 119 единиц техники и 816 технических сотрудника;

⁃ к уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 105 спецмашин и 3160 рабочих