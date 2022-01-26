Сегодня, 26 января, на территории Саратова продолжается уборка от снега и наледи. О количестве техники и рабочих сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня город чистили 6508 рабочих и 762 единицы техники. Уборкой дорог и тротуаров занимались 316 единиц техники. Также управляющие многоквартирными домами организации привлекли к очистке дворов 1888 дворников и 137 спецмашин.

Торговые и промышленные предприятия убирали прилегающие территории при помощи 3404 рабочих и 157 единиц техники, а муниципальные объекты соцсферы расчищали 954 технических работников и 152 спецмашины.