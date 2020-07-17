Завтра, 18 июля, с 8:00 до 16:00 в Саратове откроются сельскохозяйственные ярмарки, об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства области.

На пяти торговых площадках Саратова на выходные откроются ярмарки: на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», на двух торговых площадках в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в поселке Комсомольский, в поселке Елшанка на Московском шоссе, 61.

На ярмарках жители смогут приобрести мясо, молочные продукты, овощи и фрукты, рыбу, яйца, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия, мед и другие продукты сельскохозяйственных товаропроизводителей.