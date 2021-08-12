Объем бюджета Саратова сравнялся с городом-миллионником Волгоградом. Об этом сегодня, 12 августа, заявил председатель правительства Роман Бусаргин.

Несмотря на сложности, вызванные пандемией, Саратову удалось добиться увлечения казны. По словам чиновника, этому способствуют федеральная поддержка и личное участие в социально значимых проектах председателя ГД Вячеслава Володина.

— Благодаря росту бюджетных поступлений по итогам первого квартала 2021 года расходы на одного жителя города составляют 30,7 тысячи рублей в год. По этому показателю Саратов в числе лидеров в ПФО, — отметил Бусаргин.

Бюджет города остается социально ориентированным. Основные статьи расходов связаны с развитием инфраструктуры и соцсферы: школы, детские сады, поликлиники, больницы, тротуары, благоустройство скверов и мест отдыха, переселение из аварийного жилья.

— Бюджетная политика региона будет направлена на дальнейший рост экономики и наращивание собственных доходов как области, так и муниципалитетов, — заверил председатель.