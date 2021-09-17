Решение о выделении кредита в размере 4,4 млрд рублей Саратову было озвучено 16 сентября в ходе заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Заявка Саратовской области на предоставление инфраструктурного кредита была одобрена.

Уточняется, что бюджетный кредит в размере 4,4 млрд рублей будет использован в регионе для дополнительного финансирования проекта по комплексному развитию территории бывшего аэропорта «Центральный» в Кировском районе.

Под жилую застройку предполагается выделить 221,9 га муниципальной земли, — уточняется на портале федерального правительства.

Напомним, в проект входит строительство 1,322 млн кв. м жилья для более чем 44 тысяч человек. Предусмотрены проектом социально значимые объекты: 20 детских садов на 2865 мест, 6 школ на 4950 мест, 2 учреждения дополнительного образования на 600 мест, 3 поликлиники и 1 станция скорой медицинской помощи.