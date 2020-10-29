Сегодня, 29 октября, председатель ГД Вячеслав Володин посетил Ленинское троллейбусное депо. Об этом сообщили в паблике его сторонников в соцсетях.

Напомним, что в прошлую рабочую поездку он встречался с его сотрудниками и взял шефство над СГЭТ.

После этого минимальную зарплату начинающим шоферам повысили до 30 тысяч рублей, а опытные водители получают 40-50 тысяч рублей и больше.

23 шоферов вернулись сюда на работу после повышения зарплаты. Необходимо еще 80 человек, этот дефицит кадров планируют закрыть.

Напомним, что в этом году в Саратов поступило 90 троллейбусов из Москвы. Планируется, что в следующем году Саратов примет участие в лизинговой программе по закупке 30-35 единиц новых троллейбусов.

Вячеслав Володин поздравил с прошедшим днем рождения водителя троллейбуса Сергея Комарова, который работает в СГЭТ почти 40 лет. В прошлый приезд Володина тот рассказывал, что у него будет день рождения в сентябре. Федеральный политик подарил ему наручные часы фирмы «Ракета» серии «Победа».

