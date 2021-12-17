В преддверии Нового года Центр предпринимателя «Мой бизнес» в Саратовской области поддерживает федеральную благотворительную инициативу #МойбизнесПомогает, запущенную Минэкономразвития России, Центрами «Мой бизнес» по всей России, благотворительными фондами и предпринимателями.

Основная цель проекта — приобщить предпринимателей и всех неравнодушных граждан к помощи нуждающимся на региональном уровне.

До 27 декабря включительно Центр «Мой бизнес» осуществляет сбор новогодних подарков для воспитанников школы-интерната города Маркса, обучающихся по адаптированным образовательным программам.

Присоединиться к благотворительному движению и порадовать детей в канун праздника может любой желающий. Помощь можно оказать в виде:

— баскетбольных и волейбольных мячей;

— средних и больших резиновых мячей;

— шашек;

— настольных игр для развития мелкой моторики рук «Шнуровка пуговиц» и «Бабочки»;

— игры «Конструктор»;

— развивающей панели «Кистевой тренажер»;

— крупного конструктора «Лего»;

— детских игрушек – кукол, колясок, железных машинок, кубиков.

— Принимая участие в подобных акциях, мы не только проявляем заботу о ближних и вносим лепту в общее благое дело, но и своими действиями подаем хороший пример окружающим. Надеемся, что с каждым годом желающих откликнуться на наш призыв будет становиться больше — считает Александр Марченко, руководитель Центра.

Вещи из списка можно принести в Центр предпринимателя «Мой бизнес» (Саратов, ул. Краевая, 85), ежедневно в будние дни, с 9 до 18 часов (в пятницу с 9 до 17 часов). Подарим праздник тем, кто в нем нуждается!

Центр «Мой бизнес» работает в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.