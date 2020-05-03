Знаменитая песня «День Победы» вновь звучит на саратовской земле – и поет ее первый исполнитель, Народный Артист СССР, Леонид Сметанников — известный и всеми любимый оперный певец, лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов им. Глинки, профессор Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова.

В марте, до введения режима повышенной готовности и самоизоляции, был записан видеоролик исполнения песни «День Победы» Леонидом Сметанниковым в сопровождении «Театра хоровой музыки» Саратовской областной филармонии им. А.Шнитке под руководством заслуженного деятеля искусств РФ, Почетного гражданина Саратовской области, профессора Людмилы Лицовой.

Напомним, 25 апреля в регионах Приволжского Федерального округа стартовал масштабный песенный марафон, инициированный аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, «Наш День Победы». В 75-ю годовщину Великой Победы в городах ПФО звучит легендарная, самая главная песня «День Победы».

Участники акции передают эстафету всем регионам ПФО. Следом за Саратовской областью к марафону присоединится Ульяновск.

Увидеть ролики регионов ПФО и услышать исполнение песни «День Победы» – в том числе и на языках народов Приволжья – можно на телеканалах и радиостанциях региона, в средствах массовой информации и социальных сетях с хештегами #песнипобедыПФО и #НашДеньПобеды.