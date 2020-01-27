В Саратове одни из самых низких цен на аренду жилья, отмечают аналитики «Авито»,

Однокомнатную квартиру в Саратове можно снять примерно за 10 тысяч рублей. Это делает город привлекательным для студентов, многие из которых приезжают не только из других регионов России, но и других стран. Причем за такую цену можно найти жилье недалеко от вузов, что особенно удобно.

Также отмечается, что студенты смогут найти работу с зарплатой более 27 тысяч рублей. В Саратове расположены представительства нескольких компаний, в том числе зарубежных, работающих в сфере IT-технологий, где трудится много студентов технических вузов.

По данным регионального министерства образования, в области, преимущественно в Саратове, обучаются свыше 70 тысяч студентов из нашей страны и 60 иностранных государств.