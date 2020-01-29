Утром в Саратовской области пройдет сильный мокрый снег, сопровождающийся туманом и метелью.

Юго-восточный ветер достигнет 6-11 м/с, порывами до 15 метров. Столбик термометра покажет +1 … -4 °C, в Левобережье местами до -9 °C.

Днем и вечером тоже будет идти снег, а температура воздуха составит 0 … -5 °C, местами в Левобережье местами до -10 °C.

В Саратове снова обложной снег, переохлаждающий туман и ветер 4-6 м/с.

По сообщению синоптиков, температура воздуха будет колебаться от +1 °C до -1 °C.

Накануне метеорологи сообщили о том, что в область придет снегопад и усиление ветра.