Сегодня, 23 ноября, в администрации Саратова состоялась церемония подписания меморандума взаимопонимании, дружбе и всестороннем сотрудничестве между Саратовом и Чичжоу.

Областной центр выступил с инициативой подписания документа для дальнейшего плодотворного сотрудничества между городами.

Китайская сторона уже подписала документ, а затем направила его в Саратов. Со стороны муниципалитета его завизировал заместитель главы администрации города по социальной сфере Александр Бурмак.

— Этот документ подтверждает серьезность наших намерений относительно сотрудничества с Китайской Народной Республикой. В дальнейшем, когда эпидемиологическая обстановка позволит ослабить ограничения, уверен, что мы проведем не одно совместное мероприятие как в культурной, так и в образовательной сфере. А пока будем работать онлайн, — отметил он.