Все районы Саратова продолжают украшать к Новому году. Об этом сообщили в мэрии.

На основных магистралях и площадях установили фигуры, светодиодные конструкции, гирлянды.

На Театральной площади работает светодиодный тоннель, появились фигуры животных, музыкантов и балерины.

До конца недели смонтируют “Звездное небо”.

На Предмостовой площади появится новогодняя елка, в сквере имени Марины Расковой — световой фонтан и праздничная фотозона, а на площади Кирова гигантские арт-объекты с дополненной реальностью.

Отметим, что в прошлом году саратовцы не должным образом ценили красоту своего города. Одна из девушек залезла на оленя и получила штраф. Ее примеру зачем-то последовал мужчина.















