Все районы Саратова продолжают украшать к Новому году. Об этом сообщили в мэрии.
На основных магистралях и площадях установили фигуры, светодиодные конструкции, гирлянды.
На Театральной площади работает светодиодный тоннель, появились фигуры животных, музыкантов и балерины.
До конца недели смонтируют “Звездное небо”.
На Предмостовой площади появится новогодняя елка, в сквере имени Марины Расковой — световой фонтан и праздничная фотозона, а на площади Кирова гигантские арт-объекты с дополненной реальностью.
Отметим, что в прошлом году саратовцы не должным образом ценили красоту своего города. Одна из девушек залезла на оленя и получила штраф. Ее примеру зачем-то последовал мужчина.