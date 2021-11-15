Не за горами зима и новогодние праздники. В Саратове уже начинается подготовка к празднованию Нового года.

Как рассказал мэр Саратова Михаил Исаев, город украсят к новогодним праздникам уже в начале декабря.

В центре города и на пешеходных зонах появятся украшения в виде светодиодных тоннелей и звездного неба. Во всех районах города также начнут готовиться к празднику.

В этом году на Театральной площади впервые появится искусственная каркасная ель. Ее высота будет 23 метра.

-Елка наша должна понравиться горожанам, гостям города, а в первую очередь нашим детям, потому что это новогодняя сказка, — заявил мэр.