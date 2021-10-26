Ковидные госпитали Саратова по-прежнему работают в напряженном режиме из-за роста заболеваемости в регионе. Об этом рассказал глава минздрава области Олег Костин.

По его словам, более трех тысяч пациентов с коронавирусом сейчас получают лечение в регионе. Среди них много тяжелых пациентов, самые опасные случаи подключают к ИВЛ.

По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, Саратовская область является лидером по доле внебольничных пневмоний.

Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Мясникова озвучила, что случаев внебольничной пневмонией выявили 270 за сутки.

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