Ковидные госпитали Саратова по-прежнему работают в напряженном режиме из-за роста заболеваемости в регионе. Об этом рассказал глава минздрава области Олег Костин.

По его словам, более трех тысяч пациентов с коронавирусом сейчас получают лечение в регионе. Среди них много тяжелых пациентов, самые опасные случаи подключают к ИВЛ.

По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, Саратовская область является лидером по доле внебольничных пневмоний.

Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Мясникова озвучила, что случаев внебольничной пневмонией выявили 270 за сутки.