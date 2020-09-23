22 сентября 2020 года стартовал II Международный Саратовский экономико-психологический форум «Современные тенденции в сфере экономической психологии», организуемый Центром психолого-экономических исследований Поволжского института управления имени П.А. Столыпина из Саратова. Мероприятие приурочено к 10-летию РАНХиГС.

На открытии форума с приветственным словом к участникам обратились первый заместитель председателя Саратовской областной думы, президент Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области» Алексей Антонов, ректор Кызылординского Университета «Болашак» из Республики Казахстан Куаныш Дауренбеков и директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев.

Четырехдневная программа форума включает панельные дискуссии о роли поведенческого подхода к управлению, об особенностях взаимодействия государства, бизнеса и индивида в современном мире, об институциональной экономике и значении технологического прогресса, о современной трансформации пенсионного и финансового поведения и даже психологии профессионала XXI века.

Кроме того, ожидается обсуждение различных точек зрения в рамках нескольких круглых столов: «ЕАЭС: перспективы для России», «Историческая психология государственного управления», «Агент-ориентированные модели как инструмент проверки изменений институциональной среды».

Лекция профессора факультета психологии Венского университета из Австрии Эриха Киршлера «Разговор о налогах и эмоциях» и лекция директора Высшей школы частной психологической практики из Казани Сергея Петрушина станут кульминацией насыщенной программы форума. На открытой лекции директора Центра психолого-экономических исследований Института Александра Неверова будут презентованы основные результаты Мегагранта Правительства РФ, выигранного ПИУ РАНХиГС в 2018 году.

— Опираясь на вопрос участника мероприятия Светланы Кирдиной-Чэндлер, заданный в рамках панельной дискуссии «Поведенческий подход к управлению: абсолютная свобода или тотальный контроль?»: «Контроль со стороны кого и свобода от кого?», я хочу расширить точку обсуждения следующим образом: «Иллюзия контроля со стороны кого и иллюзия свободы от кого?». Мне кажется, что эти два пленарных тезиса очень важны для понимания происходящих событий в политике, экономике, социологии и других сферах жизни, — подвел итог первому дню форумной работы Александр Неверов.

Напомним, что форум продлится до 25 сентября в очном и дистанционном форматах.