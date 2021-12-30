С 1 января 2022 года Саратов станет вторым по площади городом России после Москвы. Об этом рассказала «Российская газета».

Согласно новому закону, в границы города войдут все 79 населенных пунктов Саратовского района. Напомним, численность жителей Саратова приблизится к миллиону человек, а по площади Саратов обгонит Санкт-Петербург и займет второе место после Москвы.

Рост Саратова обусловлен необходимостью его развития. Теперь муниципалитет получит преимущество при участии в федеральных программах.

По словам председателя саратовского отделения Союза архитекторов России Владимира Вирича, территориально расширение Саратова укрепит властную вертикаль и создаст «более стройную» административную систему.