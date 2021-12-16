Сегодня, 16 декабря 2021 года, коммунальными службами продолжается уборка города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Проводится очистка тротуаров и прилотковой части дорог, подметание дорожного полотна и посыпка противогололедными материалами. Также проводится очистка тротуаров, виражей, парковочных карманов, остановочных павильонов.

В уборке города задействовано 95 единиц техники, от МБУ «Дорстрой» — еще 100 спецмашин.

На улицах Саратова во всех районах работают самосвалы, комбинированные дорожные машины, бульдозеры, погрузчики, тракторная щетка.