На территории Саратова продолжается уборка от снега и наледи.

Так, прошлой ночью в работах были задействованы 307 единиц техники.

Сегодня, 8 февраля, в работах на очистке улиц, дворов и общественных пространств задействованы 5964 рабочих и 558 единиц техники:

⁃ дороги федерального, регионального и местного значения убирают 262 единицы техники;

⁃ дворовые территории очищают 1753 дворника и 108 машин спецтехники;

⁃ объекты социальной сферы расчищают 89 единиц техники и 818 технических сотрудников;

⁃ к уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 99 машин спецтехники и 3122 рабочих.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.