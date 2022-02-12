На территории областного центра продолжается уборка снега и наледи.

Ночью было задействовано 339 спецмашин, — сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Сегодня, 12 февраля, к очистке улиц, дворов и общественных пространств привлечены 658 единиц техники и 5960 рабочих:

⁃ дороги федерального, регионального и местного значения убирает 254 единицы техники;

⁃ дворовые территории очищают 1740 дворников и 125 машин спецтехники;

⁃ объекты социальной сферы расчищают 159 единиц техники и 817 технических сотрудников;

⁃ к уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 120 машин спецтехники и 3275 рабочих.