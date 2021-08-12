В Саратовской области от ковида скончался 21 человек – это рекордное количество смертей от коронавируса по Саратовской области.

Согласно данным регионального минздрава, болезнь унесла жизни 14 женщин и 7 мужчин, возрастом от 58 до 90 лет. Предыдущий «антирекорд» Саратовской области в 20 смертей был поставлен 6 июля. Утром в регионе было выявлено 254 новых случая заражения.

При этом, сегодня в России поставлен очередной антирекорд по смертям за сутки. На территории страны от коронавируса скончалось 808 человек.

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