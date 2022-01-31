Сегодня, 31 января, в Саратове продолжается снегопад. На территории города продолжается уборка от снега и наледи. О том, сколько единиц техники задействовано в работах, сообщает администрация.

Днем в работах задействованы 6122 рабочих и 651 единица техники. Дороги местного, федерального и областного значения убирают 299 единиц техники.

Дворовые территории очищают 1766 дворников и 95 машин. Объекты социальной сферы расчищают 146 единиц техники и 888

технических сотрудника. К уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 111 машины спецтехники и 3271 человек.