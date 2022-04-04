По индексу качества городской среды в Саратовской области за 2021 год Саратов занял лишь 4-е место.

Таковы результаты сводного рейтинга Министерства строительства и ЖКХ России.

Самым высоким показатель качества оказался у Маркса – 220 баллов, затем идут Балаково – 212 баллов и Балашов – 206 баллов.

У Саратова 205 баллов и 4-я позиция в рейтинге.

Хуже всех из 18 саратовских городов оказался Новоузенск с 161 баллом.

Уточняется, что среда считается благоприятный для проживания, если индекс её качества составляет более 180 баллов.

В российском рейтинге по индексу качества городской среды лидируют традиционно Москва, Санкт-Петербург и Казань.