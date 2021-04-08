«Саратов-Волга» закончил сезон на восьмой строчке турнирной таблицы.

По сообщению ODDS.ru, команда завершила выступление в плей-офф Высшей мини-футбольной лиги на стадии 1/4 финала.

Саратовцы вничью завершили ответный матч на выезде против команды «Газпром Бурение» из подмосковного Щёлково: 4:4 (2:1). Игра выдалась очень напряжённой и богатой на голы.

Сначала наша команда пропустила, однако к перерыву смогла вырваться вперёд благодаря забитым мячам Афгана Рахманова на 2-й минуте и Кирилла Докучаева на 20-й. К 35-минуте хозяевам поля удалось завладеть инициативой и повести в счёте. К 44-й минуте на табло было уже 4:3, однако Афган Рахманов вырвал ничью, отправив мяч в ворота соперника всего за 2 секунды до финального свистка.

На 36-й минуте поле покинул игрок клуба «Саратов-Волга» Александр Кисин, а на 17-й подмосковная команда не смогла реализовать дабл-пенальти.

Несмотря на ничью в гостевом поединке, наши спортсмены завершили сезон, заняв восьмую строчку, так как проиграли в домашнем матче.