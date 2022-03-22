Саратов вошел в пятерку городов России с населением свыше 500 тысяч человек по росту цен на жилье в новостройках с начала 2022 года.

Такие данные обнародовал «ЦИАН.Аналитика».

Рост цен на первичном рынке жилья в Саратове составил 22%.

Цена за один квадратный метр возросла с 51,6 тысячи рублей до 63 тысяч. Значительно подорожало жилье в Рязани, Челябинске, Казани, Иркутске, Барнауле, Кирове и Ярославле.

Одними из главных причин роста цен на квартиры экспертами называются удорожание строительства и сокращение объёма доступных предложений от застройщиков.