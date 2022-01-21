Саратов вошел в десятку самых популярных направлений для ж\д поездок в конце этой зимы. Об этом сегодня, 21 января, сообщили аналитики.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне планируют отправиться на поездах до конца зимы и весной. По данным продаж Туту.ру, средний чек за ж/д билет при поездке до конца зимы составляет 2 327 рублей.

Больше всего путешествий на поездах из Москвы до конца зимы запланировано в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Белгород, Брянск, Ярославль, Иваново, Саратов, Тулу и Воронеж.