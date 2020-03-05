В России провели опрос на тему супружеских измен, по результат которого, Саратов оказался на 16 месте. Такие данные приводит рейтинговой агентство ZOOM MARKET.

В феврале 2020 года в 24 городах РФ провели социологические опрос, тема которого была супружеская верность. Респондентам надо было ответить на три вопроса — «Остается в наше время супружеская верность ценностью?» «Осуждаете ли вы тех кто изменяет своих супругам?» «Изменяли вы своему партнёру?»

На первый вопрос 94 процента респондентов ответили, что для них супружеская верность остаётся актуальной ценностью. На второй вопрос 71 процент опрашиваемых высказали осуждения в сторону изменщиков, но при этом на третий вопрос 13 процентов ответили положительно.

В общей сложности из всех 24 городов в опросе приняли участие 2,88 тысячи россиян.