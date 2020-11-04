Саратов вошел в топ-5 российских городов, чьи жители больше всего верят в потусторонние силы и мистику. Об этом сообщает одно из исследовательских агентств после опроса 2,64 тысячи человек.

Горожане из 22 населенных пунктов отвечали о своем отношении к “магическим силам”, вере в это, а также встречах с посланцами из потустороннего мира.

На первом месте стоит Воронеж, следом Санкт-Петербург и Брянск, затем Саратов.

Отметим, что 89 процентов россиян рассказали, что видели призраков, семь процентов — домовых, четыре процента — другую нечисть.