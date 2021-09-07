Премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел в Саратове здание строящейся инфекционной больницы, которая уже в конце года должна принять первых пациентов, а также ознакомился с планами по развитию здравоохранения в регионе.

Каждый из корпусов будущей инфекционной больницы, строящейся вдали от жилой застройки, оснащён современным оборудованием и всем необходимым для лечения больных. Строительные работы на объекте в ближайшее время будут завершены, приём больных планируется начать в этом году.

Михаил Мишустин подчеркнул, что строительство столь масштабного объекта здравоохранения является частью фундаментальной, системной работы и входит в «санитарный щит страны», который создаётся по инициативе Президента РФ.

—Это серьезная, продуманная система, которая позволит помогать людям и во время пандемии, и после нее, – сказал Мишустин.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что строительство инфекционного центра решает все существующие на данный момент вопросы в плане лечения больных. Кроме того, на базе нового инфекционного центра будет работать современная лаборатория так называемого «третьего уровня», которая сможет выявить любой возбудитель инфекции.

—Это будет самое высокотехнологичное сооружение в области. Без федерального финансирования, поддержки Президента завершить объект в столь короткие сроки было бы невозможно, – заявил Председатель Госдумы, отметив, что работать здесь будет порядка 1400 человек.

Михаил Мишустин подчеркнул, что Саратов всегда был кузницей врачей, после чего уточнил, достаточно ли на данный момент специалистов для работы в новых учреждениях. Премьер-министра заверили, что в настоящее время налажено тесное сотрудничество с Саратовским государственным медуниверситетом, который будет иметь в стенах инфекционного центра собственную базу и медицинскую кафедру, что позволит готовить врачей для новой больницы.

Строительство больницы сопровождается возведением жилья для медиков. Это также сыграет существенную роль в подборе кадров, около 20% сотрудников смогут жить неподалёку от работы.

Присутствующий на встрече депутат Саратовской областной Думы Андрей Воробьев, строительная компания которого возводит три корпуса новой инфекционной больницы, добавил, что новые рабочие места позволят выпускникам медицинского университета оставаться в регионе, а жителям области – получать высокотехнологичную помощь.

—Важно, что наряду со строительством новых учреждений здравоохранения появляются и дома для медиков рядом с новыми объектами. Наличие служебного жилья играет важную роль при принятии решения о трудоустройстве выпускниками медицинских вузов, как и уровень заработной платы, – прокомментировал Воробьев.

Также Михаилу Мишустину рассказали о строительстве в Саратове онкодиспансера. Стоимость строительства этого важного для региона медицинского учреждения составляет 6,5 млрд рублей. Возведение здания началось в прошлом году, онкоцентр планируется достроить до конца следующего года. В нём также будет собрано всё, что необходимо для лечения онкобольных – от выявления заболевания до завершения лечения людей. Вячеслав Володин отметил, что и здесь врачи будут обеспечены служебным жильём, что позволит привлечь новых специалистов.

Помимо этого Михаилу Мишустину представили проект строительства нового противотуберкулезного диспансера на 450 коек в Саратове. Премьер поддержал данный проект.

—Вячеслав Викторович говорил о необходимости этого учреждения. Безусловно, мы этот проект поддержим, нужно начинать. Важно проанализировать потребность будущего диспансера, в том числе с учётом соседних регионов, и приступить к работе, – сказал Мишустин.

Вячеслав Володин подчеркнул значимость данного решения с учётом того, что в настоящее время противотуберкулёзный диспансер располагается в историческом здании в центре Саратова.

—Мы из города выносим больницу, получаем высокотехнологичное медицинское учреждение. И сохраняем историческое здание – дом губернатора Столыпина в городе, – отметил Володин.