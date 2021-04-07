Бешеная лиса, труп которой нашли у детского сада №239 на 3-м проезде Строителей в Ленинском районе Саратова отправила город на карантин. Об этом гласит соответствующее постановление за подписью главы региона Валерия Радаева.

Документ подписан 6 апреля. Теперь весь месяц нельзя будет ввозить и вывозить животных, продавать их, организовывать цирковые представления.

Такие ограничения введены из-за новых правил, которые появились 1 марта. До этого времени ветеринары могли сами устанавливать радиус для ограничений, а теперь в границы входит вся местность.