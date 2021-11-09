Саратов стал героем программы о путешествиях телеканала «Моя планета», где более 500 тысяч подписчиков.

Его посетила ведущая Диана Джаларова. Она отметила, что населенный пункт по населению превышает Кипр, по площади — Мальту и Гренаду.

Она побывала на набережной Космонавтов, увидела там известную надпись «Я дома», побывала в музее им.Радищева, на мельницах Шмидта и «Крытом рынке». Также она съездила на место приземления Гагарина и встала на пуанты под руководством саратовской прима-балерины.

— От концентрации саратовский талантов кружится голова: артисты и муколомы, музыканты и инженеры. Великие напитывались этим воздухом, творили на здешних берегах и прославляли Поволжье, – подытожила в конце

выпуска Диана Джалалова. – Саратов сдержал слово, я и правда здесь себя чувствовала как дома, — отметила она.