В связи с ремонтными работами завтра, 12 октября, в Саратове ожидается массовое отключение воды. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС».
С 5:00 утра вторника до 04:30 центр Саратова останется без ХВС.
Отключение коснется адресов:
— Большая Горная (от дома №69 до дома №159, дом №182);
— Вознесенская (от Посадского до Соколовая);
— Волочаевский проезд;
— Глебучев Овраг;
— Комсомольская (от Посадского до Соколовая);
— Малая Горная (дома №№40/54 и 61/77);
— Некрасова (от Посадского до Соколовая);
— Октябрьская (от Посадского до Соколовая);
— Посадского (от Вознесенская до Радищева);
— Радищева (дома №№50, 54Д, 60, 62, 64, 66);
— Соборная (от Глебучев Овраг до Большая Горная);
— Соколовая (дом №44/62; от Чернышевского до Радищева);
— Трудовой переулок (дом №3/19);
— Чернышевского (дом №218).