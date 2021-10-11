В связи с ремонтными работами завтра, 12 октября, в Саратове ожидается массовое отключение воды. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС».

С 5:00 утра вторника до 04:30 центр Саратова останется без ХВС.

Отключение коснется адресов:

— Большая Горная (от дома №69 до дома №159, дом №182);

— Вознесенская (от Посадского до Соколовая);

— Волочаевский проезд;

— Глебучев Овраг;

— Комсомольская (от Посадского до Соколовая);

— Малая Горная (дома №№40/54 и 61/77);

— Некрасова (от Посадского до Соколовая);

— Октябрьская (от Посадского до Соколовая);

— Посадского (от Вознесенская до Радищева);

— Радищева (дома №№50, 54Д, 60, 62, 64, 66);

— Соборная (от Глебучев Овраг до Большая Горная);

— Соколовая (дом №44/62; от Чернышевского до Радищева);

— Трудовой переулок (дом №3/19);

— Чернышевского (дом №218).