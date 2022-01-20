Домой Рубрики Новости Саратова Саратов ждет туман и сильный ветер РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Саратов ждет туман и сильный ветер По Новости Саратова - 20.01.2022 102 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области объявлен желтый уровень опасности. В регионе ожидается сильный туман с видимостью 500 метров и менее, изморозь. Утром — юго-восточный ветер, порывы достигнут 18 метров в секунду. На дорогах будет скользко. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Ночью в Саратове ограничат парковку машин на нескольких улицах На сбившего полицейского саратовца завели уголовное дело Пенсии в РФ проиндексируют на 8,6% ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Ночью в Саратове ограничат парковку машин на нескольких улицах Новости Саратова - 20.01.2022 0 В Саратове запланировано ограничение стоянки и движения автомобилей на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. В ночь с 20 на 21 января с... На сбившего полицейского саратовца завели уголовное дело 20.01.2022 Пенсии в РФ проиндексируют на 8,6% 20.01.2022 В Саратове семья с маленьким ребёнком отравилась угарным газом в квартире... 20.01.2022 В Саратове на Огородной нашли труп 16-летней девочки 20.01.2022