В Саратовской области объявлен желтый уровень опасности.

В регионе ожидается сильный туман с видимостью 500 метров и менее, изморозь.

Утром — юго-восточный ветер, порывы достигнут 18 метров в секунду.

На дорогах будет скользко.

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